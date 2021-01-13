В эту среду, 13 января, на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина рассказала, что с начала учебного года в республике коронавирусом заразились 87 студентов, 90 школьников и 163 педагога, а общее число очагов инфицирования составило 340. Также, по ее словам, за этот период за наличия симптомов ОРВИ в образовательные учреждения не пустили порядка 10 904 ребенка, в том числе 58 детей за прошедшие сутки.При этом Авдонина сообщила, что на данный момент в Татарстане нет классов на так называемом разобщении из-за инфекции, обучение в школах идет в очной форме.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНесмотря на морозы, в Казани школы работают в штатном режимеПравда, большинство детей все же остались дома (подробности)