Из-за сильных морозов в Казани большинство детей, согласно рекомендациям Минобразования Татарстана, осталось дома. Тем нем менее городские школы работают в штатном режиме.По заверениям управления образования города, несмотря на погоду, с учащимися, которые пришли в образовательные учреждения, занятия все равно проводятся.Детсады Казани так же работают в штатном режиме. Правда, из-за мороза там для воспитанников отменили прогулки на открытом воздухе.Напомним, что в начальных классах сельских школ уроки могут отменить при -23 градусах, в начальных классах городских образовательных учреждений и 5-9 классах сельских школ – при -25, в 5-9 классах городских организаций – при -27 градусах, в 10-11 классах сельских школ – при -30, а в 10-11 классах городских школ – при -32 градусах мороза.