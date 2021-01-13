Сегодня, 13 января, на пресс-конференции зам главы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков сообщил, что к этому дню в республике «Спутником V» от коронавируса привились уже 2 889 человек. При этом 373 из них пришли на повторную инъекцию. Когда как два дня назад речь шла о 170 привитыхНапомним, вакцина «Спутник V» является двухкомпонентной. Между первой и второй прививкой должен пройти 21 день.Данный препарат в Татарстан поступил в объеме порядка 12,5 тысяч доз, а до конца февраля ожидается, что этот показатель достигнем 190,5 тысяч доз.К слову, по заверению Жаворонкова, в ближайшее время прививку от коронавируса можно будет сделать и в ряде частных клиник. Но только в тех, которые работают по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) или в рамках государственно-частного партнерства. Вакцинация от коронавируса бесплатная.