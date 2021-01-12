Сегодня, 12 января, на брифинге первый зам главы Минздрава Татарстана Альмир Абашев призвал жителей республики, которые привились от коронавируса вакциной «Спутник V» чутко относится к изменениям в организме после вакцинации от коронавируса. В региональных медучреждениях есть отдельные специально обученные сотрудники, способные довольно быстро реагировать на возникшие после прививки осложнения.По его словам, в Татарстане нет еще такого огромного опыта применения данного препарата. Также Абашев добавил, что после прививки могут проявляться побочные эффекты. Дело в том, что организм человека реагирует на аденовирус, вводимый при вакцинации. Правда, на данный момент, в России случаев осложнения после прививки от коронавируса не зарегистрировано.Напомним, «Спутника V» препарат двухкомпонентный. Между первой и второй прививкой должен пройти 21 день. По заявлению замминистра, в Татарстане на следующий укол пришли около 170 человек.В республиканском Минздраве пока отмечают в регионе пока невысокий темп вакцинации от коронавируса. И это при том, что прививка доступна для всех желающих. Для получения вакцины нужно просто прийти в поликлинику по месту жительства.Но при этом есть ограничения при использовании «Спутника V». Как сообщила на брифинге руководитель Роспотребнадзора Марина Патяшина, к постоянным противопоказаниям относятся тяжелые аллергические заболевания, онкозаболевания, первичный иммунодефицит, беременность и период грудного вскармливания.Временными же являются острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний и простое недомогание.Отметим, что на сегодня в Татарстан поступило 12,5 тысяч доз «Спутника V». До конца февраля это должно уже быть 190,5 тысяч доз.