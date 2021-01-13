В один из самых холодных для Татарстана дней этой зимы -13 января, на дороги Набережных Челнов вышел весь общественный транспорт - 286 автобусов и 63 трамвая. Это ежедневная практика последнего времени, которой не помешали даже сильные морозы.Интервал движения трамваев по городским маршрутам №6 и №8 сейчас - 10-12 минут, по №9 и №10 – 8-9 минут, сообщают “Челнинские известия” со ссылкой на “Электротранспорт”. Все дело в корпоративном отпуске “КАМАЗа” и, как следствие, временном уменьшении числа вагонов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Казани из-за морозов в Казани было временно приостановлено движение общественного транспортаДело в обрыве проводов, которые замерзли (подробности)