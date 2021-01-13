Казань попала в топ-10 городов России, которые местные жители считают лучшими для построения карьеры. Она расположилась на шестом месте, сразу после Москвы, Петербурга, Краснодара, Сочи и Екатеринбурга. За столицу Татарстана свой голос отдали 18% опрошенных, сообщает РБК со ссылкой на сервис “Работа.ру”.Немного от Казани отстали Новосибирск (16%) и Ростов-на-Дону (15%). Замыкают десятку Нижний Новгород и Самара, которых предпочли бы для работы по 11% опрошенных россиян.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ России самые скромные ожидание по размеру пенсии у жителей Набережных ЧелновНо даже они далеки от реальной картины (подробности)