В то время как москвичи хотят получать на пенсии как минимум 44,5 тысячи рублей, жители Набережных Челнов согласны на более скромные выплаты - порядка 31,5 тысячи рублей. У жителей Казани запросы оказались чуть выше - 38,8 тысячи рублей.Такие цифры в результате опроса местных жителей за 2020 год получил портал SuperJob. Согласно выводам его специалистов, самые высокие пенсионные ожидания в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске - 44,5 тысячи, 43,5 тысячи и 41 тысяча рублей соответственно.Однако реальность для тех же татарстанцев оказалась куда суровее. Так, средняя сумма пенсии в 2020 году для них составила 15 497 рублей. Об этом сообщил управляющий ПФР по республике Эдуард Вафин.При этом он заметил, что с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в России за 2019 год проведена индексация социальных пенсий на 6,1%.