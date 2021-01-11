По конец новогодних каникул, а именно 9 января, 38-летний житель Татарстана гостивший в Ижевске решил, что ему пора домой. На заснеженной дороге он поймал попутку, но водитель смог подбросить мужчину лишь до окраины Набережных Челнов.Дело было уже вечером и возвращавшийся решил дойти пешком - в темноте на трассе около него уже не останавливалась ни одна из проезжавших машин. Так и шел всю ночь по холоду. К утру силы мужчины иссякли, ноги из-за слабости и мороза совсем не держали. Пришлось голосовать на трассе, стоя на коленях. Но машины все так же проезжали мимо.Остановилась в итоге только одна из них - патрульный автомобиль ГИБДД. Рано утром старшие лейтенанты Айрат Вильданов и Рифат Гилязов проверяли участок автодороги \\"Набережные Челны - Сарманово\\". В этот момент они и увидели у обочины стоящего на коленях мужчину, который полностью покрылся инеем.Полицейские помогли \\"авто-стоперу\\" забраться в теплый салон своего авто и отпоили горячим чаем. При этом Вильданов и Гилязов сразу поняли, что спасенный ими от смерти мужчина мог получить обморожение. Гаишники осмотрели его ноги - подозрения подтвердились. Пришлось везти спасенного не к нему домой, а прямиком в больницу. Сообщили в Госавтоинспекции МВД Татарстана.К слову, это не единственный раз, когда в республике гаишники спасают людей от замерзания. Так, например, в конце декабря 2020 года на 125 километре трассы \\"Цивильск-Ульяновск\\" в Дрожжановском районе у молодого водителя сломалась машина. Он ехал вместе с матерью. Исправить поломку самостоятельно не смог и пытался просить помощи у других автомобилистов, но никто так и не остановился. Сына с матерью нашел проезжавший мимо патруль ГИБДД. Полицейский спас людей.