Новогодний ролик казанского футбольного клуба “Рубин”, в котором главный тренер команды Леонид Слуцкий команды поет песню “All I Want for Christmas Is You”, на youtube посмотрели более 300 тысяч раз. Оказалось, съемки клипа заняли всего 2,5 часа. Он был записан за 1,5 дубля, рассказал режиссер работы Солтан Сунгатуллин.- Мне понравились слова звукорежиссера, который записывал Слуцкого: «Он поет так же, как Уилл Смит в \\"Алладине\\". Я подумал, что это реально прикольно, он ведь не профессиональный вокалист. Получилось здорово, - передает его слова Сунгатуллина sport24.Руководитель пресс-службы ”Рубина” Иван Бодылевский, в свою очередь, заметил, что никто не добивался от Слуцкого идеального произношения, так как это было бы странно. Русский акцент даже понравился команде.