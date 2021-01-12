Несколько дней назад в соцсетях появился видеоролик, на котором сначала один сноубордист, а затем еще двое катались прицепившись за внедорожником \\"Мерседес\\". Экстремалами, взрывающими рыхлый снег в центре Казани заинтересовались сотрудники ГИБДД.Сноубордиста вычислили и пригласили для беседы. 34-летний мужчина объяснил, что сделал все ради видео и соцсетей.Свою вину в административных правонарушениях экстремал признал полностью. Теперь ему предстоит оплатить штрафы: за опасное вождение 1 500 рублей; за перевозку людей вне кабины 1000 рублей; за нечитаемые государственные регистрационные знаки 500 рублей; за нарушение правил пользования аварийной сигнализацией 500 рублей.\\"Любителям\\" сиюминутной славы ГИБДД Татарстана напоминает, что, нарушая Правила дорожного движения (ПДД), они подвергают опасности не только себя, но и других участников дорожного движения!- При обнаружении нарушений ПДД со стороны участников дорожного движения просьба сообщать по телефонам: 02, 112, 291-20-02, - сообщили в МВД республики.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Татарстане ГИБДД запустил Telegram-бот для принятия сообщений о пьяных водителяхРассказать о неадекватных автомобилистах можно анонимно (подробности)