Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил подчиненным проверить городские горки на предмет их безопасности. Такое решение им было принято после трагедии, которая произошла в Елабужском районе. Там во время новогодних праздников, катаясь на снегокате, травмы получила трехлетняя девочка. Ее привезли в БСМП Набережных Челнов, но врачи не смогли помочь - от полученных травм ребенок скончался.Во время еженедельного совещания Магдеев заметил, что дети катались и будут кататься с горок, не обращая внимание на их рельеф. За безопасностью ребят должны следить взрослые.