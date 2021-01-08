Трагедия в национальном парке «Нижняя Кама» Елабужского района Татарстана произошла еще 31 декабря 2020 года. Там со снежной горки на снегокате каталась 3-летняя девочка. При очередном спуске ребенок врезался в дерево и серьезно пострадал.Девочку с травмами головы срочно госпитализировали в районную больницу, а после в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Там врачи в течении нескольких дней боролись за жизнь ребенка, но безуспешно. Девочка скончалась 3 января.- По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Его расследование взято на контроль в прокуратуре, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.