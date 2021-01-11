С 11 января в Ульяновской возобновилась работа школ и дети вновь возвращаются к занятиям. Кто в очной форме - сидя за партами, кто - в дистанционной. Дело в том, что в регионе продлили “ковидные” ограничения. Соответствующее постановление подписал губернатор Сергей Морозов.Чередовать учебу в классах и дома за компьютерами будут старшеклассники. Речь идет об образовательных учреждениях, где учатся более 200 ребят. Так, ученики 9-11 классов с 11 по 15 января будут ходить в школы, а учащиеся 7-8 классов – учиться онлайн. После они поменяются.