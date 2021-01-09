Находясь на лечении от коронавируса губернатор Ульяновской области Сергей Морозов внес изменение в свой указ, согласно которым действие антиковидных ограничений в регионе продлевается до 28 января 2021 года.Так, населению рекомендовали до этого времени отказаться от посещения мест массового пребывания людей, а все мероприятия в общественных пространствах проводить строго до 22.00Кроме того, согласно указу губернатора, люди без средств индивидуальной защиты по-прежнему не будут допускаться в магазины и общественный транспорт. Таких клиентов нельзя обслуживать, при их наличии в салоне останавливать движение в тех же автобусах, и фиксировать факт нарушение антиковидных мер.Также документ гласит, что после новогодних каникул для школьников из 7-11 классов продолжится чередование очной и дистанционной форм обучения. Речь идет об образоватеьных учреждениях, где учатся более 200 ребят.Так, например, ученики с 9 по 11 классы с 11 по 15 января будут ходить в школы, а учащиеся с 7 по 8 класс – проходят обучение в дистанционном режиме.Отметим, по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавируса на 9 января, в Ульяновской области за сутки было выявлено 245 новых случаев заражения. Таким образом, с начала пандемии в регионе COVID-19 обнаружили у 38 634 человек, из которых 474 зараженных скончались.