В воскресенье, 10 января, в Татарстане ожидаются мокрый снег, метель с существенным ухудшением видимости до 500 метро, усиление ветра до 13 м/с, а также образование на дорогах гололедицы и снежных заносов. В связи с этим с 10 часов утра и до улучшения погоды (ориентировочно - до 17.00) в республике вводится ограничение движения междугородних автобусов.- В настоящее время последствия снегопада устраняют около 150 единиц дорожной техники. Организована круглосуточная работа аварийных бригад, - сообщает пресс-служба \\"Волго-Вятскуправтодора\\".Автомобилистов просят не выезжать за пределы своих населенных пунктов без крайне необходимости.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Татарстане похолодает до 33 градусов морозаВоздушные потоки северного направления проникнут на территорию республики уже 11 января (подробности)