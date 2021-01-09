Если 10 января в Татарстане при сильном снеге и метели температура воздуха ночью ожидается в пределах от -5 до -10 градусов, а днем – от -2 до -7, то уже 11 января в республику проникнут воздушные потоки северного направления.Так, ночью и днем столбики термометров будут показывать от -12 до -17 градусов, при прояснениях и в западных районах опустится до -22. Ожидается снег и слабая метель.12 января вторжение морозного арктического воздуха в Татарстан продолжится. Ночью, утром от -22 до -27 градусов, при прояснениях местами до -32, днем от -17 до -22. Местами пройдет слабый снег. Сообщает Гидрометцентр Татарстана.По его предварительному прогнозу, мороз сохранится и 13 января, если снегопад и будет, то слабый. Ночью ожидается от -28 до -33 градусов, днем – от -19 до -24.При этом 14 января к республике подойдет очередной атмосферный фронт. Начиная с западных районов пройдет снег, местами сильный, ожидаются метели со значительным ухудшением видимости и сильный ветер. Ночью температура воздуха будет в пределах от -22 до -27, а на востоке при прояснениях до -31 градуса, днем чуть теплее – от -12 до -17.