Матч с московским \\"Динамо\\" ознаменовался для \\"Ак Барса\\" не только девятой победой подряд, но и дебютом в составе финского форварда Харри Песонена. Нападающий в дебютном матче не смог записать в свой актив результативные действия, но был довольно полезен. После игры он рассказал о своих впечатлениях от дебютного матча.- Парни в команде меня здорово приняли, облегчили переход. Хорошие впечатления от коллектива, мне нравится, как все бьются вместе, и сегодня в меньшинстве это было видно. Мне нужно усердно работать и стараться заслужить место в составе. Я вижу, что это совсем не случайность, что \\"Ак Барс\\" одержал столько побед в сезоне. В игре надо пользоваться тем, что даёт соперник. Если есть возможность сделать передачу, ты её делаешь, стараешься играть с партнёрами. Я говорил с тренером перед дебютом, штаб ожидает от меня инициативы в бросках, подключений на пятак. Думаю, в следующих матчах я буду делать это чуть лучше. Конечно, всегда надеешься на отличный старт, чтобы получить уверенность. Уверен, что голы и очки придут, если буду правильно играть, вознаграждение рано или поздно случится. Хотя всегда хочется забить в первом же матче, - рассказал Песонен.