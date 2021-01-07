Свой дебютный матч в 2021 году \\"Ак Барс\\" проводил в родных стенах против московского \\"Динамо\\". В конце года прошлого казанцы выдали отличную серию из восьми побед подряд. В одном из тех матчей подопечные Квартальнова разгромили как раз \\"Динамо\\" - 7:2. Так что столичные хоккеисты были полны решимости поквитаться за разгром и прервать серию \\"барсов\\".Первый период проходил с преимуществом гостей. Москвичи больше бросали, но пробить Адама Рейдеборна в первом периоде не смогли. Однако уже в дебюте второго игрового отрезка Игумнов с близкого расстояния все же заставил шведского голкипера капитулировать.Радовались динамовцы недолго. Уже через 30 секунд игроки \\"Ак Барса\\" реализовали большинство. Новобранец казанцев Харри Песонен закрыл обзор Александру Еременко, а Стефан Да Коста поразил угол ворот – 1:1.Старт третьего периода получился нелегким для хозяев. Тем не менее команда Дмитрия Квартальнова выстояла вчетвером, а затем уже в равных составах вышла вперед. Станислав Галиев получил шайбу от Даниса Зарипова, и низом отправил ее в ворота с неудобной руки.В концовке матча «динамовцы» попытались отыграться и заменили вратаря шестым полевым игроком, но игроки \\"Ак Барса\\" выстояли и довели дело до победы - 2:1.