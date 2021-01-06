В четверг, 7 января, православные христиане будут праздновать Рождество Христова. В Татарстане праздничные мероприятия запланированы на 298 объектах Русской Православной Церкви. Наибольшее количество культовых объектов находится в Казани (37). Остальные - в Нижнекамском (16), Лаишевском (14), Зеленодольском (13), Пестречинском (11), Алексеевском (10), Дрожжановском (9), Елабужском (9), Мамадышском (8), Альметьевском и Буинском (7) районах и Набережных Челнах (5). Все их на предмет пожарной безопасности проверили специалисты регионального МЧС.- В ходе профилактических осмотров со священнослужителями, обслуживающим персоналом и прихожанами культовых объектов проведены инструктажи по мерам пожарной безопасности. В целом мерам пожарной безопасности проинструктировано 2280 человек, - отмечают в прессс-службе ведомства.Во время праздника в храмах будут дежурить 230 сотрудников различных видов пожарной охраны.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРасписание служений митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла в Рождество ХристоваПрямая трансляция праздничных богослужений будет организована на портале митрополии (подробности)