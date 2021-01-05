В среду и четверг, 6 и 7 января, в канун праздника Рождества Христова и день праздника митрополит Казанскии и Татарстанскии Кирилл совершит богослужения в храмах Казани. “Комсомолка” публикует расписание служений.Так, 6 января в 7.30 митрополит Кирилл возглавит Царские Часы и Литургию святителя Василия Великого в Казанско-Богородицком мужском монастыре. Вечером того же дня - в 17.00, глава Татарстанской митрополии совершит великое повечерие и утреню в Петропавловском соборе.В ночь с 6 на 7 января митрополит совершит Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе. Начало чтения часов запланировано на 23.30.Вечером в четверг, 7 января, в 16.00 Кирилл возглавит великую вечерню в Благовещенском соборе Казанского кремля.Прямая трансляция праздничных богослужений будет организована на портале Татарстанской митрополии.