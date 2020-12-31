В Ульяновске суд рассмотрел иск экс- Агроминистра области Михаила Семенкина и частично удовлетворил его. А именно восстановил бывшего чиновника в должности. Решение об обжаловании этого решения представителями региональной власти будет приниматься уже после новогодних праздников.Напомним, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов уволил Семенкина с формулировкой «в связи с утратой доверия». Это было сделано из-за сделанного чиновником «вызовом обществу».В разгар пандемии коронавируса министр вместе с подругой-чиновницей слетал в Ниццу. Для этого пара, в том числе, купила билеты на частный бизнес-джет. Несмотря на то, что они приобрели их за свои деньги и коррупционной составляющей тут не нашли, поездку за границу все же осудили.