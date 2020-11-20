Агроминистра Ульяновской области Михаила Семенкина уволили за поездку в Ниццу с подругой-чиновницей

Соответствующий приказ подписал глава региона Сергей Морозов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ульяновской области еще не закончена проверка по коррупционному скандалу - министр агропромышленного комплекса Михаил Семенкин и глава администрации Чердаклинского района области Мария Шпак вместе слетали на отдых в Ниццу на чартерном рейсе.

Но выводы уже сделаны: губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал приказ об увольнении с должности министра Михаила Семенкина с формулировкой "за утрату доверия". Осталась без работы и его подруга - Мария Шпак. До ноября она занимала кресло главы администрации Чердаклинского района. И вот ушла с этой должности по собственному желанию.

На отдых на Лазурное побережье пара летала в октябре. Семенкин, как утверждает собственный источник "Комсомолки" в аппарате губернатора, планировал сделать романтическое предложение подруге. Билеты на самолет покупали сами, гостиницу и сам отпуск оплатили тоже из собственных средств. Но до Лондона, где был их стыковочный рейс, они вылетели чартерным рейсом, и билеты на частный "суперджет" обошлись в круглую сумму - известно, что перелет в один конец стоит от 30 тысяч евро.