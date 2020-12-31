Сегодня, 31 декабря, федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса подтвердил 6 новых смертей от инфекции в Ульяновской области. С начала пандемии там уже зарегистрировано 474 летальных исхода COVID-19.Также за прошедшие сутки в области выявили 278 новых случая коронавируса. К этому дню число заболевших там достигло 36 313. Напомним, что в их число также попали губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и его супруга. Главу региона пришлось госпитализировать и похоже, что он встретит Новый год 2021, находясь в инфекционном стационаре.