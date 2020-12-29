В столице Татарстана из-за работ по обустройству местного заезда и тротуара на улице Чистопольская ограничили движение не только транспорта, но пешеходов. Так, не проехать не пройти нельзя на участке около №86/10 по улице Чистопольская в сторону дома №70 по улице Сибгата Хакима (частичное закрытие тротуара).Ограничение будет действовать до 14 февраля 2021 года, гласит распоряжение Исполкома города.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Казани из-за строительства метро частично перекрыли улицы Фучика и АйтматоваТакже ограничение на движение продлили на четырех участках (подробности)