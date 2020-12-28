В Казани из-за выноса водопровода в связи со строительством новой линии метро до 7 февраля перекрыли движение на улицах Фучика и Айтматова. Речь идет об участке около дома №1 на улице Айтматова.Кроме того, в городе продлили действия на четырех других участках. Так, до конца января недоступной для транспорта останется улица Соловецких Юнг. Там продолжаются работы по выносу водопровода с земельного участка возле дома №9 на улице Энергетиков.Продлено ограничение до 20 марта также на улицах Карла Маркса и Толстого, а именно по тротуарам возле здания №70/10 и здания №10/70 соответственно. Там идет ремонт и реставрация художественного училища.До 23 января на улице Стадионная не доступным для транспорта и пешеходов останется участок от дома №2 до улицы Начальная. Это связано с работами по выносу теплотрассы.