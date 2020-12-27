В Татарстане на федеральных трассах из-за сильной метели и снегопада вводили ограничение на движение междугородних автобусов и грузовиков.Речь идет о следующих дорогах: Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Казахстаном, М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, Йошкар-Ола - Зеленодольск - М-7 «Волга», М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к Ижевску, Казань - Буинск – Ульяновск.- В настоящее время движение транспорта восстановлено в полном объеме, - сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».Отметим, что по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, осадки в республике прекратятся в начале следующей недели, с понедельника.