В эти выходные – 26 и 27 декабря, в Татарстане ожидается сильная метель и ветер до 21 м/с, снежные заносы, гололедица и мороз под -22 градуса. В связи с этим региональное МВД в регионе на дорогах ввело ограничение на движение междугородних автобусов и грузовиков. Речь идет о федеральных трассах М-7 «Волга», Казань – Ульяновск, Казань – Оренбург- Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов. В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге обращаться за помощью по телефону 8(843)5333888, - гласит сообщение МВД Татарстана.