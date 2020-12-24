Новый, седьмой по счету в городе, снегоплавильный пункт открыли в Советском районе столицы Татарстана на улице Аделя Кутуя. Предполагаемая мощность - 3,6 тысяч кубометров или 300 КАМАЗов снега в сутки.Отметим, что самый мощны снегоплавильный пункт в Казани находится в Приволжском районе. Он способен переработать 4 тысячи кубометров снега в сутки. Расположен он на проспекте Победы, между торговыми центрами «Мега» и «Южный».- С вводом новой станции производительность всех снегоплавильных пунктов города вырастет до 15,6 тысяч кубометров снега в сутки, - отметил заместитель руководителя исполкома – председатель комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев.В мэрии сообщили, что в городе проводится осмотр снегоплавилок в преддверии предстоящей сильной метели. Непогода по прогнозам синоптиков ожидается в Татарстане в эти выходные.- Все семь пунктов помогут в среднестатистический снег своевременно и организованно полностью перерабатывать снег, собранный с улиц Казани через снегоплавильные станции. То есть нам не нужно будет его где-то складировать, – сказал мэр Казани Ильсур Метшин.