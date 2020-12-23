По данным Гидрометцентра Татарстана, из-за глубокого атлантического циклона в эти выходные - 26 и 27 декабря, погода в республике существенно ухудшится. Днем в субботу и в течение воскресенья прогнозируются сильный южный ветер, сильный снег и метель с существенным ухудшением видимости, на дорогах образование снежных заносов. При этом особого похолодания не ожидается.В связи с этим глава МЧС Татарстана Рафис Хабибуллин заявил о необходимости подготовиться к грядущему ненастью как министерствам и ведомствам республики, так и главам районов, руководителям организаций.Так, в частности, было рекомендовано организовать проверку готовности систем оповещения населения, проверить систему связи дежурных диспетчерских служб предприятий и организаций с ОДС ЦУКС МЧС Татарстана, а также ограничить или запретить организованную перевозку детей по дорогам (при необходимости).