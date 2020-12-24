#Суварстроит по итогам 2020 года перевыполнив план на 20%. Локдаун не помешал войти в тройку лидеров по текущему объему строительства и перевести на проектное финансирование 80% объектов. На фоне высокого спроса на качественное жилье и дефицита продуктов «первички» компания добилась перевыполнения плана продаж, при этом увеличив долю межрегиональных сделок с 10 до 30%.#Суварстроит продолжил застройку флагманского Лаишевского узла, а новый детский сад в «Южном парке» и чистовую отделку в квартирах высоко оценил президент РТ Рустам Минниханов, посетив комплекс с визитом 16 декабря. Проектное бюро компании обновило фасадные решения, входные группы, новые материалы, подъезды и многое другое в «Сказочном лесу» и «Палитре». Открыт детский сад в «Манхэттен», где девелопер первым в Татарстане установил высотном строительстве солнечные батареи, и «Столичном», где появились первые в регионе панорамные мосты между домами. В «Залесном сити» на фоне роста спроса запланировали строительство 13 новых домов, а «Август-Астры» строится с опережением и почти нулевой ипотечной ставкой. Как отмечает коммерческий директор #Суварстроит Эльвира Галяутдинова, девелоперский рынок в год пандемии менялся стремительно, а во главу угла встало качество продукта.- В 2020-ом мы первыми в Татарстане внедрили льготную ипотеку, реализовали квартиры в рамках льготной сельской программы и проекта 6,5%, запустили интернет-эквайринг и довели его долю до 90%, а также первыми выдали ипотеку полностью удаленно. К видеообзорам комплексов добавились онлайн-встречи с клиентами, а «Служба заботы» перешла в режим работы 24/7. Цифровизация в 2021 году не исключит оффлайн полностью, поэтому в эти дни мы готовимся к открытию первого офиса продаж в «Палитре», доведя общее количество до 7. Там же можно узнать все о комплексно развиваемых проектах, которые в течение года вошли в 100 лучших брендов Татарстана и получили высокие оценки на федеральных площадках, - отмечает Эльвира Галяутдинова.Сейчас #Суварстроит готовится к старту продаж около 200 тыс. кв. метров жилья, еще 250 - общий объем уже возводимых проектов. Девелопер продолжит развитие экопроектов, проектируя все больше парков и скверов, а также инструментов, формирующих сценарии жизни человека в жилых комплексах компании В планах также нарастить количество объектов с чистовой отделкой квартир, доля которых по ряду проектов уже сейчас составляет 40%. В 2021 году продолжатся работы по цифровизации как в самих комплексах – внедрение «умного дома» с возможностью дистанционного управления через мобильное приложение, так и при работе с клиентами – дальнейшее развитие онлайн-инструментов. Учитывая решение о продлении программы льготной ипотеки до середины 2021 года, тенденции, которые наблюдаются в ноябре-декабре текущего года, распространятся на следующее полугодие, - уверены в компании.