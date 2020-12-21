В Казани пожарные вновь приезжали в ТЦ МЕГА

Когда произошла эвакуация посетителей еще не было внутри. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот понедельник, 21 декабря, в 09.25 в казанском ТЦ МЕГА снова сработала автоматическая пожарная сигнализация. Администрация торгового центра организовала эвакуацию 200 сотрудников – в это время посетителей еще не впускали.

- Силы Казанского пожарно-спасательного гарнизона выехали на место по второму номеру. Пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана.

В чрезвычайном ведомстве также добавили, пожарная сигнализация сработала из-за пригоревшей еды на территории фудкорта.

Напомним, что за последнее время — это уже вторая эвакуация из ТЦ МЕГА. В прошлый раз автоматическая пожарная сигнализация сработала из-за пыли.