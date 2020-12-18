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В Казани из-за пыли эвакуировали ТЦ МЕГА

Сработала пожарная сигнализация
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Эвакуация людей из здания началась после сработки пожарной сигнализации.

Эвакуация людей из здания началась после сработки пожарной сигнализации.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 17.37 в экстренные службы поступило сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации в торговом центре МЕГА.

Администрация ТЦ тут же начала эвакуацию посетителей и сотрудников. Некоторым, по словам очевидцев, пришлось покидать здание без верхней одежды – люди сдали ее в гардероб. Пожарные выехали на место по второму номеру.

- По словам представителей администрации ТЦ, пожарная сигнализация сработала из-за пыли. Пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана.

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