В Казани из-за пыли эвакуировали ТЦ МЕГА

Эвакуация людей из здания началась после сработки пожарной сигнализации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 17.37 в экстренные службы поступило сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации в торговом центре МЕГА.

Администрация ТЦ тут же начала эвакуацию посетителей и сотрудников. Некоторым, по словам очевидцев, пришлось покидать здание без верхней одежды – люди сдали ее в гардероб. Пожарные выехали на место по второму номеру.

- По словам представителей администрации ТЦ, пожарная сигнализация сработала из-за пыли. Пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана.