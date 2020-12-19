В Казани нашли живым пропавшего 10-летнего мальчика

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Казани завершились поиски 10-летнего Даниса Галиакберова. Мальчик, который пропал 18 декабря, найден живым. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Где именно мальчик находился все это время, и почему не выходил на связь с родными, не сообщается.

Напомним, в Татарстане до сих пор идут поиски 17-летней Светлана Белашовой - воспитанницы Чистопольского детского дома. Девушка покинула учреждение 6 ноября, и с тех пор о ней ничего неизвестно. В розыск ее объявили в межрайонном следственном отделе СУ СКР Татарстана, одновременно возбудив уголовное дело по статье "Убийство".