В Татарстане объявили в розыск девушку, сбежавшую из детдома

Фото: поисково-спасательное объединение "Поисковый центр"

В Татарстане объявили в розыск 17-летнюю Белашову Светлану Михайловну, воспитанницу Чистопольского детского дома. Девушка исчезла 6 ноября.

В розыск ее объявили в Чистопольском межрайонном следственном отделе СУ СКР Татарстана, одновременно возбудив уголовное дело по статье "Убийство". Так как некоторые следственные действия возможно совершать только в рамках возбужденного производства.

Приметы пропавшей: на вид 17-20 лет, рост 175-185 см., худощавого телосложения, волосы черные, длинные, глаза карие. В день, когда она ушла из детдома, была одета в мужскую вязаную шапку, мужскую черную куртку, платье светлых тонов, бордовые кроссовки. В кармане у девушки был сотовый телефон.

- Гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении девушки, следует обратиться в правоохранительные органы по телефонам: 8(843)221-74-21, 8(843)237-78-48, - сообщили в СУ СКР Татарстана.