Более 109 тысяч жителей Татарстана не выпустят за границу из-за долгов

В настоящее время из-за неуплаты по вынесенным судебным решениям либо долгов более 109 тысяч жителей Татарстана не выпустят за границу России.

Отметим, что попасть под эту санкцию можно даже с долгом от 30 тысяч рублей. Но этот порог может и снизится на 10 тысяч если просрочка выплаты составляет более двух месяцев - решение принимает пристав.

Но не только запрет на выезд за границу грозит заядлым должникам. Так, им могут ограничить действия по продаже различного имущества, не дать кредит, а также забрать водительские права.

При этом снятие подобных санкций происходит только при полном погашении долга. Так что перед поездкой за границу рекомендуем заранее, не менее чем за неделю, проверить наличие или отсутствие долгов на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) Татарстана, а также в мобильном приложении ФССП России, где также можно подписаться на уведомления о новых задолженностях. Подписку можно оформить и на портале Госуслуг РФ. В этом случае информация поступит в личный кабинет пользователя в течение суток. Кроме того, с ноября 2020 года информирование населения о задолженностях организовано и в многофункциональных центрах республики.