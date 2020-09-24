Жители татарстанского села прогнали рабочих, которые хотели установить им "вредоносную" сотовую вышку

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Сообщения о "вреде" вышек сотовой связи 3G, которые, якобы, способны распространять коронавирус или что похуже, кажется, вышли из социальных сетей и добрались до российских сел. Так, против установки такого объекта выступили жители Старого Абдулово в Тукаевском районе Татарстана. Узнав, что у рабочих нет разрешения на монтаж вышки и документов о ее безопасном влиянии, они вышли на улицу, чтобы помешать им. Соответствующее кадры один из местных выложил в соцсети.

Оказалось, что среди протестующих был даже ветеран войны. Ему, со слов очевидцев, рабочие нахамили больше всего, заявив, что он - никто. Попытки успокоить собравшихся ни к чему не привели, и бригаде все-таки пришлось прекратили работу.

В администрации района реальность истории подтверждают, отмечая, что подрядчик уже отстранен, а новый, которого еще предстоит выбрать, - установит вышку за пределами села.