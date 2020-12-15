Власти Чувашии считают, что продукты в регионе одни из самых дешевых в России

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за рост стоимости продуктов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На прошлой неделе президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за рост стоимости продуктов. После этого в Татарстане начала работать “горячая линия” по вопросу повышения цен, а в Ульяновской области антимонопольщики начали проверки. В Чувашии же заметили, что товары в регионе последние четыре года являются одними из самых дешевых в стране.

- На повышение цен в этом году повлиял рост транспортных расходов, стоимости ГСМ, использование сложных логистических схем поставки продукции, отсутствие собственных крупных поставщиков продукции. Подорожание гречневой крупы также объясняется снижением объемов производства в связи с засушливым летом на Алтае – основном производителе гречки, - заметили в пресс-службе правительства Чувашии.

Глава региона Олег Николаев, правда, все же отметил необходимость сдерживания роста цен на продукты, и попросил местных чиновников проанализировать ситуацию с магазинами.