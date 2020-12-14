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“Непонятно, откуда взялось повышение”: в Ульяновской области антимонопольщики проверят законность роста цен на продукты

Также местные власти рассмотрят вопрос о предоставлении специальных льгот для субъектов торговли
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Губернатор региона Сергей Морозов не видит оснований для повышения стоимости продуктов.

Губернатор региона Сергей Морозов не видит оснований для повышения стоимости продуктов.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов не видит оснований для повышения стоимости продуктов. Однако факт остается фактом и цены на них в последнее время взлетели. С просьбой проверить законность произошедшего глава региона собирается обратиться к антимонопольщикам.

- В регионе будет организован специальный мониторинг цен на востребованные товары. Также мы рассмотрим вопрос о предоставлении специальных льгот для субъектов торговли, чтобы вернуть ценники на нормальный уровень. Потому что совершенно непонятно, откуда взялось повышение стоимости на повседневные товары и чем обусловлены размеры наценок. Нужно исключить факту спекуляции, - заметил Морозов.