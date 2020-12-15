В Татарстане прокуратура запустила "горячую линию" по вопросам о ценах на продукты

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал правительство страны за низкие доходы населения при увеличении стоимости продуктов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Рабочая неделя сотрудников прокуратуры в Набережных Челнах началась с рейда по продуктовым магазинам. Они проверяли информацию о резком росте цен на товары. Итоги рейда пока не оглашаются. Но в надзорном ведомстве отметили, что подобные проверки будут проводиться систематически.

Также с этого вторника, 15 декабря, в прокуратуре Татарстана заработала «горячая линия» по вопросам обоснованности цен на продукты в магазинах республики.

Сообщения будут приниматься круглосуточно до 18 декабря по следующим телефонам:

8 (843) 291-18-65 (профильный отдел), с 9:00 до 18:00.

8 (843) 291-18-81 (дежурный прокурор), с 18:00 до 9:00.

Полученную информацию используют во время планирования проверок магазинов.

Напомним, как ранее сообщала kp.ru, президент России Владимир Путин раскритиковал правительство страны за низкие доходы населения при росте цен на базовые продукты.

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