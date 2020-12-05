В Чувашии скончались еще шесть зараженных коронавирусом человек

Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Чувашии зафиксировали еще шесть летальных случаев коронавируса. Таким образом, там скончались еще 312 зараженных человек. Об это в субботу, 5 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Известно, что с начала пандемии COVID-19 подхватили 13 175 жителей республики. На данный момент большая их часть - 12 286 больных, выздоровела, но новые случаи заражения продолжают выявляться ежедневно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Николаев о ситуации с коронавирусом в Чувашии: “У нас фиксируется достаточно большое количество заболевающих, это хорошо”

По его словам, рост числа зараженных связан с тем, что новые случаи начали выявляться на ранних этапах (подробности)