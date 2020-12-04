Николаев о ситуации с коронавирусом в Чувашии: “У нас фиксируется достаточно большое количество заболевающих, это хорошо”

Фото: пресс-служба Администрации Главы Чувашии

Глава Чувашии Олег Николаев заметил рост числа ежедневно регистрируемых случаев коронавируса в регионе. Он объяснил это тем, что зараженные стали выявляться на ранних этапах, что позволяет быстрее их вылечить.

- То, что у нас фиксируется достаточно большое количество заболевающих, это хорошо, потому что мы фиксируем людей, которые заболевают на ранних этапах. Мы можем их вылечить более быстро, не загружая стационарную сеть, оказывая этим людям амбулаторную помощь, ну и конечно же, за счет доставки бесплатных лекарственных препаратов, - заметил Николаев на заседании местного оперштаба по борьбе с инфекцией.

По данным на пятницу, 4 декабря, COVID-19 подхватили 13 047 человек, 125 из которых были выявлены накануне. Сейчас 12 259 из них уже выздоровели, а 306 - скончались.