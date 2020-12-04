7 декабря школьники Марий Эл вернутся за парты

При этом режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса в республике не отменяется. Фото: Татьяна Коркина

В понедельник, 7 декабря, школьники Марий Эл вновь вернутся за парты. У учащихся начальных классов к этому времени завершатся затянувшиеся каникулы, а у старшеклассников - период дистанционного обучения. Об этом сообщает пресс-служба управления образования Йошкар-Олы.

При этом режим повышенной готовности в республике не отменяется. По данным на пятницу, 4 декабря, там выявили 7 775 случаев коронавируса. Большинство зараженных - 6 904 человек, уже выздоровело, а 98 - скончались. Новые больные продолжают выявляться десятками ежедневно.