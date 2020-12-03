В Ульяновской области хотят построить новый госпиталь для зараженных коронавирусом

По данным на четверг, 3 декабря, в регионе выявили 28 373 случая COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ульяновской области построят еще один госпиталь для зараженных коронавирусом. Председатель местного правительства Александр Смекалин уже съездил в Башкортостан, где готовится к открытию подобное медучреждение.

Вернувшись он заметил, что “ковидный” госпиталь - объект не одного дня. Он будет служить людям многие последующие десятилетия. В Башкортостане, по словам Смекалина, к строительству медучреждения подошли комплексно.

- Речь идёт не только о строительстве монокорпусов, а об организации многоуровневой системы решения проблем здравоохранения на конкретной территории, - заметил председатель правительства.

По данным на четверг, 3 декабря, в Ульяновской области выявили 28 373 случая COVID-19. Боолее 24,5 тысяч инфицированных уже выздоровели, 355 - скончались.