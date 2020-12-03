В Ульяновской области скончался еще один зараженный коронавирусом человек

Накануне в регионе был зафиксирован очередной антирекорд - выявлен 261 зараженный COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на четверг, 3 декабря, в Ульяновской области подтверждены 355 смертей зараженных коронавирусом людей. Последний летальный случай там был зафиксирован накануне. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Накануне в регионе был зафиксирован очередной антирекорд - выявлен 261 зараженный COVID-19. Таким образом, число заболевших местных жителей достигло 28 373. На данный момент 24 560 из них выздоровело, но под медицинским наблюдением с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее остаются 14 539 человек.