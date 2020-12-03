Родителей не будут впускать на новогодние утренники в детсадах Набережных Челнов

После каждого утренника в помещениях будет проводиться влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств. Фото: Олег УКЛАДОВ

Запрета на проведение новогодних елок, равно как и корпоративов для взрослых, в Татарстане нет. Однако ограничения все равно вводятся. Так, в Набережных Челнах на праздничные утренники в детских садах не будут впускать родителей. Кроме того, группы воспитанников там не будут объединять - для каждой сделают отдельное мероприятие. Об этом сообщил руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Ильгизяр Бариев.

Он объяснил, что после каждого утренника в помещениях будет проводиться влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств. Родителей же не допустят на праздник из-за роста острых респираторных вирусных инфекций.

По данным на четверг, 3 декабря, в татарстанском автограде коронавирус подхватили 1 074 человека.

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