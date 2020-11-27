В Татарстане прирост заболеваемости коронавирусом по сравнению с октябрем выше на 6,4%

С начала пандемии в республике коронавирус обнаружили у 10 083 человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодня, 27 ноября, на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Любовь Авдонина сообщила, что по сравнению с октябрем в ноябре прирост заболеваемости коронавирусом в республике выше на 6,4%.

По ее словам, рост уровня этого показателя уже не такой существенный. Так, например, прирост зараженных COVID-19 в октябре по сравнению к сентябрю и вовсе составлял 69%.

По данным Роспотребнадзора Татарстана львиная доля инфицированных приходится именно на Казань - 62% от всех заразившихся.

Напомним, за прошедшие сутки в республике было выявлено 83 новых случая коронавируса. Таким образом, с начала пандемии его обнаружили у 10 083 человек. Из них к этому дню 8 820 уже выздоровели, а 132 скончались.