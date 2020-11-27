В Татарстане коронавирусом заразились еще 83 человека

С начала пандемии в республике выявили 10 083 случая COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 83 жителей Татарстана. Большинство из них - казанцы (64). Остальные из Набережных Челнов (3), Буинского района (3), Зеленодольского района (3), Нижнекамского района (3), Альметьевского района (2), Бугульминского района (2). Балтасинского района (1), Пестречинского района (1) и Рыбно-Слободского района (1). Два случая инфекции завозные, 81 - контактный.

Известно, что среди новых зараженных трое несовершеннолетних, восьмерым - от 18 до 30 лет, 29 - от 30 до 50 лет, 13 - от 50 до 60 лет, 16 - от 60 до 70 лет, шестерым - от 70 до 80 лет, еще восьмерым - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 13 из них, 70 же были оставлены дома под медицинским наблюдением.

С начала пандемии в республике выявили 10 083 случая COVID-19. На данный момент 8 820 зараженных выздоровели, 132 - скончались.