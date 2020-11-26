Стало известно, когда в 2021 году парковки Казани будут бесплатными

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Власти Казани утвердили дни 2021 года, в которые муниципальные парковки будут работать бесплатно. Соответствующее постановление опубликовано в Сборнике документов и правовых актов Исполкома города.

Так, парковаться на муниципальных парковках можно будет бесплатно с 1 по 9 января, 22-23 февраля, 8 марта, 1, 3 и 10 мая, 12 и 14 июня, 30 августа, с 4 по 6 ноября и 31 декабря. Также бесплатно оставить машину на муниципальных парковкам можно будет на Ураза-байрам и Курбан-байрам. Точные даты их проведения будут известны позже.

Ранее "Комсомолка" писала, что льготный режим работы парковок столицы Татарстана продлен до 31 января 2021 года.