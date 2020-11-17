Льготный режим работы парковок в Казани продлен до 31 января 2021 года

С 20 апреля текущего года плата за оставление на них автомобиля взимается лишь с 7.00 до 18.00 по будням. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Льготный режим работы муниципальных парковок в Казани продлен до 31 января 2021 года. Такое решение принял мэр города Ильсур Метшин, чтобы поддержать предприятия малого и среднего бизнеса, которые пострадали из-за ограничений, введенных во время пандемии коронавируса.

Так, вплоть до конца января горожане смогут пользоваться городскими парковками бесплатно по субботам и воскресеньям. Плата за оставление на них автомобиля будет продолжаться взиматься лишь с 7.00 до 18.00 по будням. Отметим, что по такому принципу парковки работают с 20 апреля 2020 года.