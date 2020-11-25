В Татарстане масочный режим могут отменить летом 2021 года

В России повсеместный масочный режим продлили до 1 января 2022 года. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В России повсеместный масочный режим продлили до 1 января 2022 года. Так, по заверениям зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любови Авдониной, эта мера в республике, несмотря ни на что, точно будет актуальной до апреля 2021 года. Дело в том, что в этот период в регионе традиционно наблюдается классический подъем заболевания ОРВИ.

Лишь летом, по словам Авдониной, ситуация может измениться. Но все опять же будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

Напомним, за прошедшие сутки в Татарстане было выявлено 76 новых случаев заражения COVID-19. В девяти из них больные были госпитализированы, а в остальных отправлены лечиться на дому.

Всего же с начала пандемии в республике коронавирусом заразились 9 924 человека. По данным за последние сутки, 8 674 человек уже выздоровели, а 132 скончались.